Один участник в сутки может использовать три попытки в каждой теме (по три вопроса разной стоимости) и по одной попытке в разделах «Кот в мешке» и «Случайный подарок»

Каждый участник может получить дополнительные баллы, рассказав об Игре в соцсетях через кнопки, предлагаемые после ответа на вопрос