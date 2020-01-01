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Тема

«КИНО»

ВЫБЕРИ СТОИМОСТЬ ВОПРОСА

50
баллов
70
баллов
100
баллов

Тема

«КНИГИ»

ВЫБЕРИ СТОИМОСТЬ ВОПРОСА

50
баллов
70
баллов
100
баллов

Тема

«ИГРЫ»

ВЫБЕРИ СТОИМОСТЬ ВОПРОСА

50
баллов
70
баллов
100
баллов

Тема

«УЧЕБА»

ВЫБЕРИ СТОИМОСТЬ ВОПРОСА

50
баллов
70
баллов
100
баллов
Один участник в сутки может использовать три попытки в каждой теме (по три вопроса разной стоимости) и по одной попытке в разделах «Кот в мешке» и «Случайный подарок»
Каждый участник может получить дополнительные баллы, рассказав об Игре в соцсетях через кнопки, предлагаемые после ответа на вопрос
Статистика ответов и баланс участника гарантированно сохраняются только при условии посещения сайта Игры с помощью одного браузера с одного устройства Подробные правила
КОТ В МЕШКЕ

Сложный вопрос из случайной темы. При верном ответе баллы зачисляются на счет участника, при неверном — снимаются со счета

СТОИМОСТЬ ВОПРОСА

300

баллов

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СЛУЧАЙНЫЙ ПОДАРОК

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Магазин Большой Игры

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Месяц «Облачных игр» *

500

баллов

Товар временно закончился

Возможность играть с любого устройства, используя мощности «облачного» компьютера. Для абонентов интернет-тарифа «Игровой» без подключенных игровых опций: премиальный доступ без ограничений, технологии трассировки лучей RTX, высокий приоритет очереди
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Месяц «Облачных игр» **

500

баллов

Товар временно закончился

Возможность играть с любого устройства, используя мощности «облачного» компьютера. Для абонентов любых интернет-тарифов Ростелекома с подключенной игровой опцией: премиальный доступ без ограничений, технологии трассировки лучей RTX, высокий приоритет очереди
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Месяц тарифа «Игровой»

400

баллов

Следующий месяц после завершения игры для абонентов тарифа «Игровой» — бесплатно. Активируется автоматически после получени необходимых данных от абонента
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Месяц «Лицей плюс»

300

баллов

Премиальная подписка на онлайн-помощь в учебе и подготовке к ОГЭ/ЕГЭ. Премиальная подписка активируется по промокоду после бесплатной регистрации на сервисе «Лицей». Действует 30 дней, срок активации до 31 декабря
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Подписка кинотеатра Wink

50

баллов

Подписка «Максимум» на 30 дней (7 000 фильмов и сериалов, 262 телеканала). Возможно активировать на пяти устройствах. Срок активации до 31 октября
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Книги – подписка Литрес

150

баллов

Подписка «Премиум» (180 000 электронных книг) для абонентов Ростелеком на месяц. Подпиской могут пользоваться пять человек. Подробнее о подписках здесь
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Цифровая помощь

200

баллов

Товар временно закончился

Одно обращение к специалистам сервиса «Цифровая помощь». Поиск и устранение ошибок оборудования и системного ПО, установка и обновление ПО. Услуга активируется по промокоду, активна до 1 августа 2021 года
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250 бонусов Ростелекома

100

баллов

Товар временно закончился

Бонусы можно потратить на скидки при оплате услуг, подключение дополнительных опций, купоны в магазинах партнеров и многое другое. Бонусы зачисляются на лицевой счет абонента

* для абонентов тарифа «Игровой»

** для интернет-абонентов Ростелекома

Главный подарок Игры —

УМНАЯ КОЛОНКА С МАРУСЕЙ

Получит участник*, набравший наибольшее количество баллов

Узнать про Марусю

* указавший e-mail в информере «Мой баланс»

Подробные правила

Написать: box@sibnet.ru

Маруся Wink Лицей Книги Игры Цифровая помощь