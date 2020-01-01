Мир развлечений с Ростелеком
24 сентября — 11 октября 2020 года
Тема
«КИНО»
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Тема
«КНИГИ»
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Тема
«ИГРЫ»
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Тема
«УЧЕБА»
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Сложный вопрос из случайной темы. При верном ответе баллы зачисляются на счет участника, при неверном — снимаются со счета
СТОИМОСТЬ ВОПРОСА
300
баллов
Рулетка со всеми товарами из магазина Игры
Месяц «Облачных игр» *
500
баллов
Товар временно закончился
Месяц «Облачных игр» **
500
баллов
Товар временно закончился
Месяц тарифа «Игровой»
400
баллов
Месяц «Лицей плюс»
300
баллов
Подписка кинотеатра Wink
50
баллов
Книги – подписка Литрес
150
баллов
Цифровая помощь
200
баллов
Товар временно закончился
250 бонусов Ростелекома
100
баллов
Товар временно закончился
* для абонентов тарифа «Игровой»
** для интернет-абонентов Ростелекома
Главный подарок Игры —
УМНАЯ КОЛОНКА С МАРУСЕЙ
Получит участник*, набравший наибольшее количество балловУзнать про Марусю
* указавший e-mail в информере «Мой баланс»